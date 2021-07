Donnarumma non aveva capito di avere parato il rigore decisivo di Italia-Inghilterra

In una intervista con Sky Sport il portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma ha spiegato perché non ha esultato dopo aver parato il rigore decisivo nella finale degli Europei Italia-Inghilterra, vinta dall’Italia: «non avevo capito che avevamo vinto», ha raccontato sorridendo.

La parata di Donnarumma sul rigore di Bukayo Saka, che ha chiuso la partita, è arrivata subito dopo il quinto, decisivo rigore di Jorginho, che se avesse segnato avrebbe fatto finire la partita. L’Italia aveva infatti segnato tre rigori su quattro, l’Inghilterra due su quattro. Però Jorginho ha sbagliato, un po’ a sorpresa, e la responsabilità si è spostata su Donnarumma. Evidentemente aveva perso il conto del punteggio totale dei rigori, e dopo la parata si è allontanato dalla porta spostandosi con calma verso la zona dove i portieri aspettano il loro turno per parare. «Guardavo l’arbitro, cercavo di capire se era tutto ok perché adesso con la VAR guardano sempre i piedi perché non puoi essere davanti [alla riga]. Poi mi sono girato e ho visto i miei compagni che venivano verso di me e da lì non ho capito più niente», ha detto a Sky Sport.

Da una telecamera posizionata dietro la sua porta, si vede bene che dopo qualche secondo di smarrimento Donnarumma inizia ad esultare con tutti i suoi compagni, che gli urlano: «Gigio siamo campioni d’Europa!».