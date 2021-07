Il ddl Zan arriva al Senato

Dopo essere stato approvato alla Camera lo scorso novembre e dopo aver passato mesi in commissione Giustizia a causa dell’ostruzionismo della Lega, oggi il disegno di legge Zan contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo (cioè quelle verso le persone con disabilità) arriverà al Senato. La seduta è stata convocata per le 16.30, ma non si sa ancora come andrà. C’è la possibilità che oggi non si arrivi nemmeno all’inizio della discussione generale e che il ddl venga rimandato di nuovo in commissione.

Oggi pomeriggio, il presidente della commissione Giustizia del Senato Andrea Ostellari, della Lega e contrario alla legge, potrebbe presentare alla presidente del Senato Elisabetta Casellati la richiesta di avere più tempo in commissione per arrivare ad un testo condiviso. La proposta di rimandare il testo in commissione potrebbe di conseguenza essere messa ai voti e potrebbe passare se Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, e anche il gruppo delle Autonomie, decidessero di votare con il centrodestra.

Se il tentativo di Ostellari non dovesse andare a buon fine, oggi al Senato potrebbe invece iniziare la discussione generale sul ddl. La discussione sarà preceduta dal voto sulle cosiddette pregiudiziali di costituzionalità, con le quali si chiede che un certo argomento non debba essere discusso perché in contrasto con la Costituzione: potrebbero essere presentate da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il voto sulle pregiudiziali sarà però palese, e si prevede che non passi.

Dopo il voto sulle pregiudiziali e se queste venissero respinte, dovrebbe iniziare la discussione generale sul ddl che potrebbe proseguire almeno fino a giovedì. Poi verrà fissato il termine massimo entro il quale presentare degli emendamenti: e saranno presentati dalla destra, che sull’opposizione alla legge ha investito molte risorse, ma anche da Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, che aveva proposto di cambiare la legge in vari punti, in particolare su quello che inserisce il concetto di “identità di genere” tra i motivi di discriminazione per cui sono previste aggravanti.

Da giorni, Matteo Renzi dice che le modifiche sono necessarie per trovare un compromesso con la destra, senza il quale secondo lui sarà impossibile arrivare all’approvazione. Chi sostiene il ddl così come è già stato approvato alla Camera (PD, Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali e altri senatori sparsi) accusa invece Renzi di voler affossare la legge: se mancheranno i numeri, dicono, è perché lo stesso Renzi li avrà fatti venire meno attraverso i suoi 17 senatori, sfruttando il fatto che il voto sarà molto probabilmente segreto, come previsto per regolamento per le leggi che «che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali».

Se dovessero passare degli emendamenti, il ddl tornerebbe alla Camera e si dovrebbe in sostanza ricominciare da capo. Per completare il proprio iter parlamentare e per arrivare all’approvazione definitiva, il testo dovrebbe invece passare così com’è, senza modifiche. Oggi una serie di associazioni e collettivi saranno in Piazza Vidoni, vicino al Senato, per chiedere che il ddl Zan venga approvato senza compromessi.

Il voto segreto potrebbe mettere a rischio la compattezza della maggioranza che sostiene il ddl nella sua attuale formulazione. I dubbi riguardano principalmente Italia Viva, ma ci sono dei senatori scettici anche all’interno del PD e del Movimento 5 Stelle. Dalla parte opposta si pensa invece che ci sia qualche senatore di Forza Italia che potrebbe sostenere il ddl.

La conta sui voti favorevoli al ddl è comunque molto incerta. Molto dipenderà da Italia Viva e dalle Autonomie, se decideranno di votare insieme al centrodestra per modificare il testo: come ha riassunto il Corriere della Sera, la somma dei due gruppi vale 25 senatori e anche al netto dei cosiddetti “franchi tiratori”, senatori che votano contro l’indicazione del proprio partito, per motivi personali ma anche per adesione a strategie politiche più ampie, i voti favorevoli sarebbero solo 143, dunque non sufficienti. Se invece Italia Viva e Autonomie votassero con PD e M5S, la maggioranza, sempre a meno di franchi tiratori, sarebbe di 168.