L’indagine sul reparto di ginecologia dove lavorava Sara Pedri

Sara Pedri è una medica ginecologa di 31 anni, scomparsa più di quattro mesi fa, il 4 marzo, in Val di Non, in Trentino. La sua auto, una Volkswagen T-Roc, è stata trovata nel comune di Cis, al confine con quello di Cles, tra due strade statali vicino a un ponte sul torrente Noce. All’interno dell’auto c’erano la borsa e il cellulare. Quello che potrebbe essere un fatto di cronaca come ce ne sono molti in Italia, dove nel 2020 sono state presentate 13.537 denunce di scomparsa, ha rivelato un contesto di sospetti abusi e mobbing – cioè un insieme di comportamenti aggressivi in un posto di lavoro – nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dove la donna lavorava.

Al centro dell’indagine interna dell’ospedale è finito il primario del reparto, Saverio Tateo, ora trasferito a un altro incarico. Il pubblico ministero Licia Scagliarini ha aperto un fascicolo modello 45, quello degli atti non costituenti ipotesi di reato e che cioè devono essere valutati e indagati ulteriormente prima di formare eventualmente un’iscrizione della notizia di reato. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha avviato un’ispezione. Il sospetto è che all’interno del reparto la gestione fosse spesso poco rispettosa dei lavoratori, medici e infermieri, che il clima in generale fosse di tensione, che umiliazioni e punizioni fossero frequenti.

Sara Pedri, originaria di Forlì, dopo la laurea specialistica a Catanzaro era stata assegnata all’ospedale di Cles. Aveva già preso in affitto un appartamento ma quattro giorni prima di prendere servizio le venne comunicato che in realtà era stata assegnata all’ospedale di Trento. Questo accadeva nell’autunno del 2020. I problemi a quanto pare iniziarono presto. Secondo la sorella Emanuela, Sara Pedri viveva in un continuo stato d’ansia. Aveva perso molti chili, cosa che, sempre secondo la sorella, il primario le aveva anche rinfacciato. «Mia sorella», ha detto a una trasmissione televisiva, «è stata offesa verbalmente, svilita, umiliata». Sempre la sorella ha detto che «Sara veniva verbalmente offesa con parole pesanti: ha cominciato a sentirsi terrorizzata, dicendo che non riusciva nemmeno a tenere il bisturi in mano».

Il 3 marzo Pedri si era dimessa. Disse ai colleghi di essersi tolta un peso enorme. Circa un mese e mezzo prima aveva avuto un certificato medico per 15 giorni di malattia a causa di un “calo ponderale e stress lavorativo”. Dopo solo una settimana però era tornata in reparto per la paura di subire ritorsioni, secondo la sorella. In quell’occasione aveva detto a una collega che ha poi testimoniato davanti alla commissione interna: «Pur di non andare lì, preferirei avere un incidente. Non ho mai desiderato suicidarmi, ma ti giuro su Dio che ogni volta che andavo a lavorare pregavo Dio di fare un incidente, rompermi le gambe, rimanere paralizzata e rimanere a casa per sempre. Ti fanno lavorare per tre, ti ammazzano di lavoro».