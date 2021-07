Quasi tutti i quotidiani nazionali di oggi dedicano uno spazio in prima pagina alle due finali sportive di Londra, quella di Wimbledon che giocherà il tennista italiano Matteo Berrettini e quella degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Repubblica e La Stampa si concentrano poi sull’accordo raggiunto dai ministri delle Finanze del G20 per imporre una tassa minima globale alle grandi multinazionali, mentre il Corriere della Sera dà conto delle divisioni nel Movimento 5 Stelle sulla riforma della giustizia in corso di approvazione in questi giorni.