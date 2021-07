Molte gare delle Olimpiadi si faranno senza pubblico

Giovedì pomeriggio gli organizzatori delle Olimpiadi hanno deciso che non sarà consentito l’accesso del pubblico alle gare e agli eventi olimpici che si terranno nell’area metropolitana di Tokyo. La decisione è stata presa d’accordo con il governo giapponese e i rappresentanti dei Comitati olimpici e paralimpici, ed è arrivata dopo che giovedì mattina il governo giapponese aveva annunciato la reintroduzione dello stato di emergenza in tutta l’area metropolitana da lunedì 12 luglio fino almeno al 22 agosto. Potrebbero comunque esserci diverse restrizioni anche per gli eventi che si terranno fuori da questa zona.

In una conferenza stampa, la presidente del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, Seiko Hashimoto, ha detto che è «un peccato» dover limitare l’accesso alle gare olimpiche, e si è scusata con tutti quelli che avevano comprato un biglietto.

Il New York Times ha scritto che alcune gare olimpiche, come la maratona, si terranno in zone del Giappone che non sono coinvolte dallo stato di emergenza, e che pertanto c’è la possibilità che il pubblico vi partecipi; a ogni modo, gli organizzatori hanno chiarito che non sarebbe permesso di fare il tifo per gli atleti e le atlete a bordo strada.