La Salernitana è stata ammessa in Serie A, infine

Il Consiglio federale della Figc ha accettato il trasferimento delle quote della Salernitana dai proprietari Claudio Lotito e Marco Mezzaroma a un trust da loro indicato, il quale ora dovrà occuparsi della cessione della squadra a un nuovo gruppo proprietario indipendente. Visto anche il parere positivo della Covisoc — la commissione di vigilanza delle società professionistiche — la Serie A ha quindi ammesso ufficialmente la Salernitana al prossimo campionato come seconda promossa dalla Serie B.

L’ammissione era stata momentaneamente bloccata perché a fine giugno la Figc aveva respinto la prima proposta di trust avanzata da Lotito e Mezzaroma, giudicata non abbastanza indipendente da quest’ultimi due, sia giuridicamente che economicamente.

I proprietari avrebbero dovuto vendere la Salernitana entro il 25 giugno, perché in Serie A Lotito è già proprietario dalla Lazio, e Mezzaroma è suo cognato. I due però non erano riusciti a cedere la società per tempo e avevano quindi trasferito le loro quote a una società appositamente creata (il trust) gestita da persone di fiducia. La Figc aveva bocciato la prima proposta, ma mercoledì ha infine accettato la seconda.