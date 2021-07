Il Senato francese ha bloccato il referendum voluto da Macron per inserire la difesa del clima nella Costituzione

Martedì il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato che il referendum per inserire nella Costituzione francese un riferimento alla lotta al cambiamento climatico e alla protezione dell’ambiente voluto dal presidente Emmanuel Macron non si farà. L’annuncio di Castex è arrivato dopo che per due volte il Senato francese, dominato dai conservatori, aveva respinto la formulazione del testo della proposta, che era stato scritto da un comitato di 150 cittadini e discusso per mesi in parlamento. In particolare, scrive Le Monde, il Senato ha contestato il fatto che la Costituzione dovesse «garantire» la lotta al cambiamento climatico, e avrebbe invece preferito una formulazione meno vincolante.

Macron aveva annunciato di voler indire un referendum per inserire la difesa del clima nella Costituzione lo scorso dicembre, in risposta alle critiche ricevute secondo cui non stava facendo abbastanza per combattere il cambiamento climatico.

