Papa Francesco ha «reagito bene» all’intervento chirurgico al colon, dice il Vaticano

Papa Francesco ha «reagito bene» all’intervento chirurgico programmato al colon a cui era stato sottoposto domenica, ha detto l’ufficio stampa del Vaticano. L’intervento era stato programmato per curare una malattia chiamata stenosi diverticolare sintomatica del colon, cioè un restringimento di uno dei tratti finali dell’intestino dovuto all’infezione di piccole sacche che si formano nella sua parete, i diverticoli. Al momento il Vaticano non ha fatto sapere quando Papa Francesco sarà dimesso. Avvenire scrive che di solito dopo questo tipo di intervento le persone operate devono restare cinque o sei giorni in osservazione in ospedale.