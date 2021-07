Dal 19 luglio l’Inghilterra potrebbe allentare molte sue restrizioni, ha detto Boris Johnson

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha comunicato che ci sono buone probabilità che dal 19 luglio in Inghilterra saranno tolte o allentate molte delle restrizioni al momento in vigore per limitare i contagi da coronavirus, compreso l’obbligo di indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso.

Le eventuali modifiche saranno però comunicate ufficialmente solo il 12 luglio, dopo una valutazione dei nuovi dati sul contagio. Parlando in conferenza stampa, Johnson ha detto: «dobbiamo essere sinceri con noi stessi nel dire che se non riapriamo nelle prossime settimane, con l’estate e le scuole chiuse, in quale altro momento potremo essere in grado di tornare alla normalità?».

Per quanto riguarda invece Scozia, Galles e Irlanda del Nord, sono in vigore restrizioni diverse rispetto all’Inghilterra e potrebbero essere modificate con tempi diversi, per via della parziale autonomia che hanno questi territori.