Nell’ovest del Canada sono in corso 177 incendi

Nella British Columbia, una provincia del Canada nell’est del paese, sono in corso 177 incendi, favoriti dalle alte temperature degli ultimi giorni. Uno degli incendi è quello che ha distrutto la cittadina di Lytton, 260 chilometri a nord-est di Vancouver, dove martedì erano stati registrati 49,6 °C, la temperatura più alta mai registrata in Canada.

Venerdì il British Columbia Wildfire Service, il servizio di vigili del fuoco che si occupa di incendi boschivi, ha detto che dei 136 attivi in quel momento molti erano stati innescati dai numerosi fulmini che avevano colpito la provincia il giorno prima. Secondo le attuali stime del sito del British Columbia Wildfire Service, che contiene una mappa in continuo aggiornamento, quasi il 70 per cento degli incendi è iniziato per via dei fulmini; a favorirne la diffusione sono però le alte temperature e la scarsa umidità. Le stesse condizioni meteorologiche hanno contribuito alla morte di 719 persone nell’ultima settimana secondo il governo della British Columbia

A causa degli incendi centinaia di persone hanno ricevuto ordini di evacuazione e molte strade principali sono state chiuse.