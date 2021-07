La cittadina canadese di Lytton, dove a inizio settimana era stata registrata la temperatura record di 49,6°C, è stata distrutta da un violento incendio

Mercoledì le poche centinaia di abitanti di Lytton, una località della British Columbia, nel sud-ovest del Canada, sono state costrette ad abbandonare le loro case a causa di un violento incendio che era iniziato nella zona. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, ma nei giorni scorsi Lytton era stata colpita da un’eccezionale ondata di caldo che aveva interessato diverse zone del Nord America. Nel giro di poche ore la maggior parte degli edifici di Lytton sono stati distrutti dalle fiamme.

All’inizio della settimana a Lytton era stata registrata la temperatura di 49,6°C, un record per il Canada, e mercoledì i residenti erano stati allertati per un incendio che era iniziato poco più a sud. A devastare la località però è stato un altro incendio, che era stato segnalato circa un’ora dopo essere divampato: a causa dei forti venti, l’incendio si è propagato così in fretta da non lasciare nemmeno il tempo alle autorità locali di far evacuare i residenti. Sui social media stanno circolando diversi video e testimonianze degli abitanti di Lytton che raccontano di aver preso velocemente dalle loro case le cose essenziali e di aver lasciato la città il più in fretta possibile, tra il fumo e le fiamme. In totale, dall’area sono state fatte evacuare più di mille persone.

Mercoledì, il governo della British Columbia aveva annunciato che nella provincia erano state accertate 486 morti improvvise per cause legate al caldo: di norma in questo periodo la media delle morti registrate è 165.

???? Après 4 jours de chaleur historique (jusqu'à 49,6°C), la petite commune de #Lytton au sud-ouest du #Canada est en proie à de violents incendies. Tous les habitants ont été évacués et des maisons partent en fumée. (https://t.co/uz7aEOUPU5) pic.twitter.com/cKiMPYz1j2 — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 1, 2021

Lytton, B.C. — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6°C (121°F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave. We are in a #climateemergency. #actonclimatepic.twitter.com/H3diWrq4TO — Mike Hudema (@MikeHudema) July 1, 2021

