I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 30 giugno

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 776 casi positivi da coronavirus e 24 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.840 (106 in meno di ieri), di cui 247 nei reparti di terapia intensiva (23 in meno di ieri) e 1.593 negli altri reparti (83 in meno di ieri). Sono stati analizzati 92.354 tamponi molecolari e 92.662 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dello 0,78 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,06 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 679 e i morti 42.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (142), Lombardia (129), Campania (120), Veneto (52) e Lazio (51).

Le principali notizie della giornata

• Stando ai dati finora raccolti in diversi paesi, sembra che la variante delta del coronavirus sia particolarmente contagiosa mentre non è chiaro se causi con maggiore frequenza i sintomi più gravi della COVID-19, specialmente tra gli individui a rischio. Per questo ricercatori e autorità sanitarie vogliono capire se i vaccini finora autorizzati proteggano anche da questa variante e in che misura. I primi risultati, da ricerche di laboratorio, indagini su volontari e analisi delle campagne vaccinali in corso sono piuttosto incoraggianti: lo abbiamo raccontato meglio qui.

