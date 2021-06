È stata trovata un’altra persona morta tra le macerie del palazzo crollato a Miami Beach: i dispersi sono 156

Sabato in una conferenza stampa la sindaca di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha detto che è stato recuperato il corpo di un’altra persona morta a causa del crollo parziale del palazzo di 12 piani di giovedì a Surfside, vicino a Miami Beach, in Florida. Attualmente i morti accertati sono cinque, quattro dei quali sono stati identificati, e il numero dei dispersi è stato rivisto da 159 a 156. Le operazioni di soccorso stanno andando avanti ormai da giorni.

Al momento non si conoscono le cause certe del crollo, ma alcuni ingegneri ed esperti hanno fatto qualche ipotesi legata soprattutto al livello di corrosione e deterioramento dell’edificio a causa del sale dell’oceano, che può penetrare nelle strutture e iniziare ad arrugginire i componenti in acciaio. Sabato il New York Times ha diffuso alcuni dati di una perizia eseguita nel 2018 sullo stato del palazzo, durante la quale erano stati osservati sia «importanti danni strutturali» alla lastra di cemento situata sotto la piscina esterna all’edificio, sia «abbondanti» crepe e sgretolamenti nelle colonne, nelle travi e nelle mura del parcheggio sotterraneo.

