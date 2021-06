I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 24 giugno

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 927 casi positivi da coronavirus e 10 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 2.355 (129 in meno di ieri), di cui 328 nei reparti di terapia intensiva (16 in meno di ieri) e 2.027 negli altri reparti (113 in meno di ieri). Sono stati analizzati 82.676 tamponi molecolari e 105.515 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 0,7 per cento, mentre quella dei test antigenici dello -0,28 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 951 e i morti 30.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (155), Sicilia (119), Campania (112), Lazio (97) e Toscana (73).

Le principali notizie della giornata

• Nell’ultima settimana in Italia sono stati riscontrati 7.004 nuovi casi di coronavirus, il 34,2 per cento in meno rispetto ai sette giorni precedenti; è calato sensibilmente il numero dei morti e il numero dei nuovi ingressi nelle terapie intensive è stato il più basso dalla metà di dicembre. I dati che servono a monitorare l’epidemia hanno avuto un andamento molto chiaro: la situazione epidemiologica è sempre più sotto controllo e il merito è soprattutto della campagna vaccinale, di cui si vedono gli effetti. Ne parliamo meglio nel consueto articolo sull’andamento dell’epidemia e la situazione delle vaccinazioni in Italia nell’ultima settimana.

• Consultando alcuni salvataggi online di backup, un ricercatore dice di avere recuperato alcune delle prime sequenze del coronavirus (SARS-CoV-2), che erano state cancellate da uno dei principali archivi utilizzati per condividerle con la comunità scientifica. Jesse Bloom, il virologo autore del ritrovamento, ritiene che i nuovi dati possano offrire qualche spunto in più su quando e come avvenne lo spillover, cioè il passaggio del coronavirus da un pipistrello o un altro animale verso gli esseri umani: lo abbiamo spiegato meglio qui.

