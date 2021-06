Maria Antonietta Ventura sarà la candidata del centrosinistra alle elezioni regionali in Calabria, che si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Le elezioni sono state anticipate rispetto alla scadenza naturale della legislatura per via della morte della presidente in carica Jole Santelli, avvenuta lo scorso ottobre. Ventura, che ha 54 anni ed è un’imprenditrice, sarà sostenuta da PD, M5S, Articolo Uno, PSI, Centro Democratico e alcune liste civiche; non la sosterranno invece Italia Viva e Leu. Il candidato del centrodestra sarà invece Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Si candiderà da indipendente anche Luigi de Magistris, sindaco di Napoli uscente e già sostituto procuratore alla Procura di Catanzaro. Italia Viva presenterà come suo candidato il senatore Ernesto Magorno.