Da giovedì in Francia non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto

Il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato che da domani, giovedì 17 giugno, in Francia non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, tranne che in alcuni momenti particolari (allo stadio e nei luoghi molto affollati, per esempio). Castex ha annunciato inoltre che da domenica 20 giugno finirà il coprifuoco, che nei programmi del governo avrebbe dovuto essere revocato dieci giorni più tardi. L’ultimo coprifuoco sarà quindi nella notte tra sabato a domenica, dalle 23 alle 6 di mattina.

Castex ha motivato queste decisioni con il buon andamento dei contagi nel paese e delle vaccinazioni. Attualmente la Francia sta registrando in media meno di 4mila nuovi casi di contagio al giorno, in calo rispetto ai circa 42mila contagi giornalieri registrati in media a metà aprile. Inoltre il 45% della popolazione francese ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il COVID-19, e il 21% ha ricevuto anche la seconda dose (in Italia la prima dose è stata somministrata al 50% della popolazione, e la seconda al 24%).