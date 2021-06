È morto a 44 anni il fumettista Andrea Paggiaro, noto come Tuono Pettinato

È morto a 44 anni il fumettista Andrea Paggiaro, noto con il nome d’arte Tuono Pettinato. Era nato a Pisa il 27 settembre del 1976 e dopo essersi formato al DAMS di Bologna fondò il collettivo di fumettisti conosciuto come “Superamici”, insieme a Ratigher, LRNZ, Dottor Pira e Maicol & Mirco.

Per Rizzoli Lizard aveva pubblicato diversi graphic novel a carattere storico, tra cui Garibaldi. Resoconto veritiero delle sue valorose imprese, ad uso delle giovani menti (2010), Enigma. La strana vita di Alan Turing (2012, su testi di Francesca Riccioni), e Nevermind (2014), dedicato al cantante dei Nirvana Kurt Cobain. Nel 2018 aveva illustrato il libro dell’astrofisico Luca Perri Errori galattici: Errare è umano, perseverare è scientifico. Nel 2015 tenne anche una striscia sul settimanale Internazionale intitolata Mediocri. Aveva collaborato anche con le riviste XL, Animals e Linus, e nel 2014 aveva vinto il premio come Miglior autore unico al Lucca Comics & Games.