I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 10 giugno

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 2.079 casi positivi da coronavirus e 88 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 4.779 (264 in meno di ieri), di cui 626 nei reparti di terapia intensiva (35 in meno di ieri) e 4.153 negli altri reparti (229 in meno di ieri). Sono stati analizzati 107.243 tamponi molecolari e 98.092 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’1,8 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,1 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 2.198 e i morti 77.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (352), Sicilia (284), Campania (209), Lazio (194), Toscana (174).

Le principali notizie della giornata

• Il Garante della privacy, l’autorità italiana per la protezione dei dati personali, ha dato il via libera alla piattaforma nazionale per il rilascio dei cosiddetti “green pass”, cioè i certificati che attestano l’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus, la guarigione dall’infezione o la negatività al virus tramite tampone molecolare o antigenico. Nella stessa delibera ha però rinviato l’utilizzo dell’app IO per il rilascio dei certificati, bloccando così, almeno temporaneamente, il più importante canale che il governo intendeva usare per il rilascio dei pass. Lo raccontiamo meglio qui.

• La più grande crisi sanitaria globale degli ultimi tempi è stata causata da un virus, il SARS-CoV-2, che secondo le stime dei ricercatori pesa appena un milionesimo di miliardesimo di grammo. Da un anno e mezzo, ogni giorno miliardi di queste particelle virali si moltiplicano nelle persone contagiate, che a loro volta ne contagiano altre favorendo un’ulteriore replicazione del coronavirus. E quindi, abbiamo provato a capire quanto pesa tutto il coronavirus del mondo.

