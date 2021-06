Gli Stati Uniti distribuiranno 500 milioni di dosi del vaccino di Pfizer-BioNTech nel mondo

Il governo degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo con Pfizer e BioNTech per distribuire 500 milioni di dosi del loro vaccino contro il coronavirus in circa 100 paesi del mondo. L’accordo dovrebbe essere annunciato in settimana ed era stato anticipato da alcune dichiarazioni dello stesso Biden che mercoledì, prima di salire sull’Air Force One per il suo primo viaggio all’estero da presidente, aveva detto ai giornalisti di avere un piano per contribuire alla campagna vaccinale nel mondo. Nei prossimi giorni Biden sarà in Cornovaglia, in Inghilterra, per partecipare al G7.

– Leggi anche: Il resto del mondo senza vaccini

Per il momento non ci sono molti dettagli sull’accordo, ma il New York Times scrive – citando fonti vicine alla Casa Bianca – che i primi 200 milioni di dosi saranno distribuiti quest’anno, e gli altri 300 milioni l’anno prossimo. Già nei giorni scorsi Biden aveva annunciato di voler mettere a disposizione almeno 80 milioni di dosi di vaccino, ma in molti, tra cui alcuni attivisti e gli stessi Democratici, avevano criticato l’amministrazione ritenendo i suoi sforzi in questo ambito ancora insufficienti.