I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 9 giugno

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 2.199 casi positivi da coronavirus e 77 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 5.043 (330 in meno di ieri), di cui 661 nei reparti di terapia intensiva (27 in meno di ieri) e 4.382 negli altri reparti (303 in meno di ieri). Sono stati analizzati 122.958 tamponi molecolari e 95.780 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 1,7 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,1 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 1.895 e i morti 102.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (322), Sicilia (320), Campania (257), Puglia (185) e Lazio (179).

Le principali notizie della giornata

• Il Parlamento Europeo ha approvato i cosiddetti “certificati COVID-19” europei, cioè i “green pass” che dovrebbero permettere di circolare all’interno dell’Unione Europea nei mesi estivi senza particolari restrizioni. Il sistema di certificazione, che dovrà essere adottato formalmente anche dal Consiglio Europeo per essere ufficiale, entrerà in vigore dal 1° luglio 2021 e lo resterà per 12 mesi: ne abbiamo parlato meglio qui.

• Il commissario per l’emergenza coronavirus in Italia Francesco Paolo Figliuolo ha detto che consentirà alle Regioni di organizzarsi per effettuare la somministrazione della seconda dose del vaccino anche ai turisti provenienti da altre Regioni che si trovano nei luoghi di vacanza. Come abbiamo spiegato qui, però, Figliuolo ha messo anche alcuni paletti.

