I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 8 giugno

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 1.896 casi positivi da coronavirus e 102 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 5.373 (296 in meno di ieri), di cui 688 nei reparti di terapia intensiva (71 in meno di ieri) e 4.685 negli altri reparti (225 in meno di ieri). Sono stati analizzati 101.689 tamponi molecolari e 119.228 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 1,7 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,1 per cento. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 1.273 e i morti 65.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (337), Lombardia (291), Campania (251), Lazio (139) e Puglia (134).

Le principali notizie della giornata

• Negli ultimi mesi anche gli ospedali italiani, come molti altri nel mondo, hanno studiato nuovi protocolli e trattamenti per il recupero dell’olfatto compromesso o perso completamente a causa di un’infezione da coronavirus. In Italia è stato attivato un programma specifico di recupero che al momento coinvolge duemila pazienti, presi in cura dagli ospedali attraverso il sistema sanitario nazionale. La sperimentazione è portata avanti in dieci ospedali tra cui il San Giovanni a Roma, l’Humanitas a Milano, il policlinico universitario Federico II di Napoli, e gli ospedali universitari di Genova, Trieste, Firenze, Sassari e Catania: ne abbiamo parlato meglio qui.

