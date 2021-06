I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 7 giugno

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 1.273 casi positivi da coronavirus e 65 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 5.669 (68 in meno di ieri), di cui 759 nei reparti di terapia intensiva (15 in meno di ieri) e 4.910 negli altri reparti (53 in meno di ieri). Sono stati analizzati 49.756 tamponi molecolari e 34.811 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 2,5 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,1 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 2.275 e i morti 51.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Campania (177), Lazio (170), Toscana (160), Sicilia (156) ed Emilia-Romagna (155).

Le principali notizie della giornata

• Da oggi, lunedì 7 giugno, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto sono passate in zona bianca, dopo che per tre settimane consecutive era stata registrata un’incidenza settimanale dei contagi da coronavirus inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti. Queste quattro regioni si aggiungono a Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise, che erano passate in zona bianca il 31 maggio.

• Sempre da oggi nelle regioni in zona gialla verrà posticipato di un’ora l’inizio del coprifuoco: passerà dalle 23 alle 24, e resterà in vigore come al solito fino alle 5 del mattino. Nelle regioni in zona bianca, invece, il coprifuoco non è proprio previsto. Dal 21 giugno sarà eliminato anche nelle regioni in zona gialla.

