Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per vietare gli investimenti in 59 aziende cinesi

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo per vietare alle aziende e agli individui americani di investire in 59 aziende cinesi che hanno stretti rapporti con l’esercito della Cina. L’ordine esecutivo di Biden riprende ed espande un ordine del suo predecessore, Donald Trump, e questo mostra come nelle politiche dell’amministrazione americana nei confronti della Cina ci sia per ora una notevole continuità.

Tra le aziende colpite dal divieto di investimento ce ne sono alcune già incluse da Trump, come l’azienda tecnologica Huawei e le tre grandi compagnie telefoniche cinesi (China Mobile, China Unicom e China Telecommunications). Ci sono anche diverse società attive nel settore della difesa. La lista di Biden include inoltre Hikvision, un’azienda che produce telecamere di sorveglianza e tecnologie per il riconoscimento facciale: secondo diversi esperti, i suoi prodotti sono stati usati per la repressione degli uiguri nella regione dello Xinjiang.

