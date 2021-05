Più di 100 bambini sono stati rapiti da una scuola in Nigeria

Domenica più di 100 bambini sono stati rapiti da una scuola coranica in Nigeria. Il rapimento è avvenuto verso le 15 locali (le 16 in Italia) in una scuola di Tegina, una città dello stato nigeriano del Niger, a meno di duecento chilometri dalla capitale Abuja: la scuola è frequentata da studenti e studentesse di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

Secondo fonti della polizia, diverse persone sono arrivate in moto nei pressi della scuola e hanno iniziato a sparare, uccidendo una persona e ferendone gravemente un’altra. Non si hanno numeri certi su quanti studenti siano stati rapiti: al momento dell’attacco nella scuola c’erano circa 200 studenti, e un insegnante ha detto a BBC che in tutto sarebbero stati rapiti almeno 150 alunni. Il governo dello stato del Niger ha detto che 11 di loro sarebbero stati liberati poco dopo perché considerati “troppo piccoli”.

