Il ciclista colombiano Egan Bernal ha vinto il Giro d’Italia, che si è concluso domenica con l’ultima tappa a cronometro a Milano. Bernal, che ha 24 anni e nel 2019 aveva vinto il Tour de France, è arrivato primo nella classifica generale davanti all’italiano Damian Caruso e all’inglese Simon Philip Yates.

Bernal, che corre per la squadra Ineos Grenadiers, era tra i favoriti per la vittoria già all’inizio del Giro: è considerato uno dei ciclisti più forti in attività, ma nel 2020 si era dovuto ritirare dal Tour de France per dei problemi alla schiena e la tenuta della sua forma fisica era incerta. Ha invece ottenuto la maglia rosa vincendo la nona tappa (con molte salite, tra Castel di Sangro e Campo Felice, in Abruzzo) ed è poi rimasto in testa alla classifica fino alla fine.