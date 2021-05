Weekly Beasts

Si fa un gran parlare delle cicale periodiche, in questi giorni, e non manca un rappresentante della categoria in questa raccolta. Tra gli animali fotogenici degli ultimi giorni ci sono anche due anatre che sembrano una il riflesso dell’altra, antilopi e bisonti che attraversano la strada, una piccolissima foca e uno scoiattolo che annusa una margherita. E poi c’è uno dei due lemuri sifaka di Coquerel, una specie a rischio d’estinzione, arrivati allo zoo di Chester come parte di un programma per la loro conservazione.