È stato approvato il decreto legge con le regole per l’attuazione del PNRR

Il Consiglio dei ministri ha approvato venerdì sera un decreto legge che contiene le regole per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il piano di spesa dei fondi stanziati con il Recovery Fund. Una delle cose di cui si era più parlato era il limite ai subappalti per i lavori finanziati dal PNRR: secondo i giornali il governo ha deciso che fino ad ottobre le aziende che otterranno appalti per lavori legati al PNRR non potranno darne in subappalto più del 50 per cento, e che da ottobre in poi – quando il limite verrà cancellato – saranno introdotte nuove garanzie per i lavoratori in subappalto.