I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 26 maggio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 3.937 casi positivi da coronavirus e 121 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 9.396 (484 in meno di ieri), di cui 1.278 nei reparti di terapia intensiva (45 in meno di ieri) e 8.118 negli altri reparti (439 in meno di ieri). Sono stati analizzati 144.749 tamponi molecolari e 116.213 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 2,5 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,3 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 3.222 e i morti 166.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (666), Campania (483), Sicilia (375), Piemonte (350), Lazio (318).

Le principali notizie della giornata

• Da domani, giovedì 27 maggio, in Lombardia potranno prenotarsi per il vaccino contro il coronavirus le persone tra i 30 e i 39 anni. Dal 2 giugno potranno prenotarsi quelle dai 16 ai 29 anni.

• In Francia alcuni influencer e youtuber hanno segnalato di avere ricevuto proposte per screditare il vaccino di Pfizer-BioNTech contro il coronavirus, in cambio di denaro. I coinvolti hanno detto di avere ricevuto le email da un’agenzia di comunicazione che sostiene di essere del Regno Unito, ma alcune verifiche sembrano invece ricondurre l’origine dell’iniziativa alla Russia, che da mesi sta promuovendo il proprio vaccino Sputnik V in diverse aree del mondo.

