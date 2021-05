La reunion di “Friends” sarà trasmessa in Italia da Sky e NOW in contemporanea con gli Stati Uniti

La puntata speciale di Friends, quella in cui si riuniranno i personaggi della serie e che era stata annunciata lo scorso anno, verrà trasmessa in Italia da Sky e in streaming su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti, dove sarà disponibile in streaming su HBO Max a partire da giovedì 27 maggio. Oltre al cast completo delle vecchie stagioni di Friends, alla reunion parteciperanno anche diversi ospiti, tra cui David Beckham, Justin Bieber, la band sudcoreana BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Friends è stata una delle serie tv più popolari di sempre, oggetto di un culto diffuso in tutto il mondo, e fu trasmessa per 10 stagioni su NBC: l’ultima puntata andò in onda il 6 maggio del 2004. In Italia tutte le puntate della serie sono disponibili in streaming su Netflix e su NOW.