A maggio ci sarà una puntata speciale della serie tv “Friends”

Il canale televisivo statunitense HBO ha annunciato che a maggio il cast della serie tv Friends si riunirà per una puntata speciale che verrà trasmessa in esclusiva su HBO Max, il nuovo servizio di streaming di HBO che verrà inaugurato nello stesso periodo.

Tutti e sei i protagonisti di Friends – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry – hanno confermato la notizia pubblicando la stessa foto sui loro profili Instagram con la didascalia “It’s happening” (“Sta succedendo”). La puntata sarà diretta da Ben Winston, e avrà tra i produttori esecutivi gli autori di Friends – Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane – e i sei protagonisti della serie. Questi ultimi, secondo Variety, riceveranno 2,5 milioni di dollari ciascuno (2,3 milioni di euro) per partecipare alla puntata.

Friends è stata una delle serie tv più popolari di sempre, ed è andata in onda per 10 stagioni su NBC: l’ultima puntata era stata trasmessa il 6 maggio del 2004. Negli ultimi anni tutti gli episodi di Friends erano disponibili su Netflix, prima che HBO ne comprasse i diritti per trasmetterli sul nuovo HBO Max.