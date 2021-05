È morto il fumettista giapponese Kentaro Miura, famoso soprattutto per il manga “Berserk”

È morto a 54 anni il fumettista giapponese Kentaro Miura, famoso soprattutto per essere stato l’autore del manga Berserk. Miura è morto il 6 maggio a causa di una patologia cardiaca, ma la notizia è stata data solo il 20 maggio dalla sua casa editrice giapponese Hakusensha.

Nel 1988 Miura realizzò una prima versione di Berserk di 48 pagine, intitolata Berserk – The Prototype, che l’anno successivo trasformò nella serie manga pubblicata da allora sulla rivista giapponese Young Animal di Hakusensha e in Italia da Panini Comics. Di Berserk, che racconta le avventure di un guerriero di nome Gatsu in una sorta di Medioevo alternativo, sono stati realizzati anche una serie TV e tre film, oltre a vari videogiochi. L’ultimo capitolo del manga, il 363, era stato pubblicato lo scorso gennaio.

We have to announce that Kentaro Miura, the author of “BERSERK”, has passed away on May 6th due to acute aortic dissection. https://t.co/ZipAQTW2Vt

