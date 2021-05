11 negozi online di completi sportivi

Dopo lunghi mesi di sport solitari e al chiuso comincia a fare caldo, le palestre riaprono e i luoghi dedicati allo sport tornano ad essere anche luoghi di socialità. Per chi è in cerca di abbigliamento sportivo e apprezza lo stile cosiddetto athleisure – cioè adatto allo sport ma sufficientemente curato da essere usato anche in altri contesti – la scelta nell’ultimo anno si è ampliata parecchio, soprattutto per le donne. Molti negozi online di moda hanno realizzato collezioni di activewear, come si dice, sono nati nuovi marchi e altri che esistevano già hanno acquisito visibilità.

Per chi cerca qualcosa di diverso dai soliti marchi sportivi come Nike, Adidas, Under Armour o dall’offerta di negozi come Decathlon, abbiamo selezionato undici marchi online che vendono completi sportivi, leggeri e belli da vedere. Sono adatti per fare attività fisica all’aperto o in palestra, ma non possiamo promettervi che, con una giacca sopra, non vi verrà voglia di farci anche un aperitivo o la fila alle Poste.

Licia Florio

È un marchio italiano che vende solo abbigliamento sportivo femminile e smalti per le unghie. I completi sportivi sono composti da leggings lunghi (75 euro) o corti (68 euro), e da top senza maniche (55 euro) in tessuti elasticizzati realizzati al cento per cento da filati riciclati. La caratteristica più riconoscibile dei completi di Licia Florio sono i colori: ogni pezzo è tinta unita e si va dal marzapane, al lampone, al mandarino. In Italia la consegna è gratuita e impiega dai 3 ai 5 giorni lavorativi.

Ônne

È un marchio spagnolo che fa costumi da bagno dal 2017 e che ora ha anche una selezione di abbigliamento sportivo. I suoi completi più originali sono quelli con fantasia tie dye, cioè che riprendono una tecnica di tintura detta “tintura a riserva”, che crea un effetto colorato ma che sembra stinto in alcune parti. I leggings costano 55 euro e i top 45, ma nel momento in cui scriviamo questo articolo sono entrambi parecchio scontati. La consegna in Italia è gratuita sopra i 100 euro di spesa, altrimenti costa 8 euro: impiega massimo 10 giorni lavorativi.

Mango activewear

Il negozio online della catena di vestiti lowcost Mango ha anche una sezione dedicata all’abbigliamento sportivo. Tra i vestiti da donna ci sono molti modelli di leggings e di top ed è da poco uscita una collezione in esclusiva online. La maggior parte dei completi sono in tessuto sintetico ma con delle piccole coste, e a prima vista ricordano una leggera maglia. Per chi preferisce, c’è anche una tuta intera. Ci sono anche pantaloncini, maglie e giacche tecniche da uomo, ma la scelta è più limitata. I prezzi sono abbastanza bassi, tra i 30 euro e i 70 euro. La consegna è gratuita in negozio o a domicilio con una spesa sopra i 30 euro, altrimenti costa 3 euro.

Theminu

È un marchio italiano di abbigliamento per lo sport, che dal 2019 produce completi da allenamento in nylon riciclato: un paio di leggings costa circa 150 euro e un top circa 90. Ci sono pezzi in tinta unita color ciliegia e color kaki, e pezzi con stampe geometriche dai colori chiari e vivaci. Il modello di leggings più originale è quello con una gamba tinta unita e una fantasia. La spedizione costa 8 euro e impiega da 1 a 4 giorni lavorativi.

Varley

È stato fondato nel 2015 tra Los Angeles e Londra: si possono fare acquisti sul loro sito, ma per evitare tasse inaspettate conviene guardare prima cosa c’è su Asos, che ha parecchia scelta. I completi sono fatti in tessuto sintetico elastico e morbido e costano dai 120 ai 150 euro. Ce ne sono tinta unita e di colori molto sobri, ma anche di più eccentrici con fantasie maculate, pitonate ed effetto marmo.

Oceans Apart

Rispetto ad altri negozi di questa lista, i completi di Oceans Apart hanno alcuni dettagli che ricordano quelli di altri grossi marchi di abbigliamento sportivo: il logo in evidenza, le cuciture curvilinee e i disegni che li fanno sembrare più “tecnici”. C’è moltissima scelta sia di modelli che di colori: due cose interessanti sono la gonna-pantalone (50 euro) e il completo in tessuto lucido che sembra pelle (100 euro). La spedizione è gratis sopra i 79 euro, altrimenti costa 4 euro e i tempi per la consegna sono di massimo 15 giorni.

Oysho

Il marchio conosciuto soprattutto per intimo e pigiami ha da tempo anche una linea sportiva al passo con le mode del momento. Un completo di leggings lunghi e top in colori tenui e neutri costa circa 55 euro, ma tra le novità attualmente in vendita ci sono anche vestiti interi con pantaloncini interni con tasca (40 euro), pantaloncini suggeriti per la pole dance (20 euro) e leggings modellanti da ciclista (30 euro).

Arket

È nato nel 2017 dal gruppo di H&M e fa capi classici e di buona qualità, pensati per non passare mai di moda: anche l’abbigliamento sportivo di Arket è effettivamente molto sobrio, con tonalità chiare e pastello. I prezzi sono accessibili: un paio di leggings da donna costa 50 euro e un top 30. C’è anche una piccola collezione di abbigliamento maschile dedicata alla corsa. La spedizione impiega al massimo 5 giorni e costa 5 euro se si spende meno di 100, altrimenti è gratis.



Organic Basics

Produce soprattutto abbigliamento intimo, ma ha anche altri articoli d’abbigliamento e una linea dedicata allo sport. Tutta la produzione segue una filiera etica e ecosostenibile e i completi sportivi sono fatti di nylon riciclato. Le linee sono molto semplici e i colori eleganti e non troppo vivaci: un paio di leggings costa 80 euro e un top 55. C’è molta scelta di abbigliamento da donna, ma anche biancheria e maglie sportive da uomo.

Stronger

È un marchio svedese che fa solo abbigliamento sportivo da donna: ha prezzi abbastanza competitivi e spedisce in tutto il mondo. Tra i suoi articoli più originali ci sono i top con una specie di incrocio sul davanti e quelli con monospalla “rinforzato”, diciamo. La spedizione è gratuita sopra i 100 euro, altrimenti ne costa 7.

Uniqlo

Ha abbigliamento sportivo sia da donna che da uomo, a prezzi competitivi (alcuni anche in sconto) in tessuto AIRism, la cui caratteristica è quella di avere fibre molto sottili che migliorano le funzioni di assorbimento del sudore, oltre a renderlo particolarmente morbido addosso.

