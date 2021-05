Ci sono diverse notizie in apertura sui giornali di oggi: i risultati dello studio dell’Istituto superiore di sanità sugli effetti dei vaccini che riducono le infezioni dell’80 per cento e i ricoveri del 90 per cento, il bombardamento dell’esercito israeliano che ha distrutto il palazzo Al-Jalaa, nel centro di Gaza, che ospitava le sedi di diversi media internazionali, tra cui Associated Press e Al Jazeera, le tensioni politiche tra il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il segretario della Lega Matteo Salvini. Molti giornali, soprattutto i locali, dedicano la loro apertura alle prospettive estive del turismo che sono promettenti grazie all’efficacia dei vaccini. Sui quotidiani sportivi grande spazio alla vittoria della Juventus che sabato ha battuto l’Inter.