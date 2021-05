I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 11 maggio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 6.946 casi positivi da coronavirus e 251 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 16.993 (592 in meno di ieri), di cui 2.056 nei reparti di terapia intensiva (102 in meno di ieri) e 14.937 negli altri reparti (490 in meno di ieri). Sono stati analizzati 135.106 tamponi molecolari e 151.322 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 4,6 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,5 per cento. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 5.081 e i morti 198.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Campania (1.109), Sicilia (894), Lombardia (788), Puglia (684), Lazio (635).



Le principali notizie della giornata

• L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, comunemente chiamata “Antitrust”, ha multato la compagnia aerea easyJet per 2,8 milioni di euro per “pratiche commerciali scorrette” che riguardano la cancellazione di molti voli nel periodo successivo al primo lockdown. Secondo l’Antitrust, easyJet avrebbe usato la pandemia come pretesto per cancellare voli con poco preavviso e dando spiegazioni lacunose ai consumatori.

