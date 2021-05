I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 5 maggio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 10.585 casi positivi da coronavirus e 267 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 19.888 (711 in meno di ieri), di cui 2.368 nei reparti di terapia intensiva (55 in meno di ieri) e 17.520 negli altri reparti (656 in meno di ieri). Sono stati analizzati 190.363 tamponi molecolari e 136.806 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 5,3 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,4 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 9.116 e i morti 305.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.557), Campania (1.447), Puglia (1.171), Piemonte (947), Lazio (838).

Le principali notizie della giornata

• Il presidente della conferenza delle regioni e presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha detto che le regioni hanno proposto al governo di spostare l’inizio del coprifuoco alle 23, in modo da permettere ad alcune attività di lavorare la sera.

