Quattro astronauti sono tornati dalla Stazione Spaziale Internazionale con il primo ammaraggio in notturna per la NASA dal 1968

Quattro astronauti sono regolarmente rientrati sulla Terra, dopo avere trascorso circa sei mesi in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il loro ritorno è avvenuto a bordo della capsula Crew Dragon dell’azienda spaziale privata SpaceX, che gestisce i trasferimenti sulla ISS per conto della NASA e di alcune altre agenzie spaziali.

La capsula è ammarata nell’oceano Atlantico al largo della costa della Florida, nel primo ammaraggio notturno degli ultimi 53 anni per la NASA: il precedente era stato quello del ritorno dell’equipaggio dell’Apollo 8 nel dicembre del 1968, nell’ambito delle missioni preparatorie per lo sbarco sulla Luna.

????Destination: Panama City, Florida

At 2:56am ET (06:56 UT) , @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en touchdown on Earth after a six-month science mission aboard the @Space_Station. pic.twitter.com/02Qw0BsrNc

— NASA (@NASA) May 2, 2021