Il numero di telefono personale di Boris Johnson è stato disponibile per 15 anni su internet

La newsletter settimanale britannica Popbitch, che parla di gossip e personaggi famosi, ha scoperto che il numero di telefono personale del primo ministro britannico Boris Johnson è stato disponibile su internet per 15 anni: era stato infatti pubblicato nel 2006 nel comunicato stampa di un think tank, rimasto online da allora. Nel 2006 Johnson era parlamentare britannico (due anni dopo sarebbe diventato sindaco di Londra) e secondo i giornali britannici da allora non ha mai cambiato numero. Normalmente ai ministri, quando entrano in carica, viene dato un telefono “ufficiale” con un nuovo numero, ma possono mantenere anche quello personale.

Sulla questione non ci sono stati commenti ufficiali di Johnson. Alcuni media britannici hanno provato a contattare il numero la sera di giovedì e hanno trovato il telefono spento. Già questo mese alcuni media britannici avevano riferito che Simon Case, il segretario di gabinetto del primo ministro, avesse suggerito a Johnson di cambiare numero di telefono, perché era troppo conosciuto: il portavoce di Johnson si era rifiutato di commentare.