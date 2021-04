I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 30 aprile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.446 casi positivi da coronavirus e 263 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.523 (468 in meno di ieri), di cui 2.583 nei reparti di terapia intensiva (57 in meno di ieri) e 18.940 negli altri reparti (411 in meno di ieri). Sono stati analizzati 177.992 tamponi molecolari e 160.779 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 7,1 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,4 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 14.320 e i morti 288.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.214), Campania (1.898), Puglia (1.344), Emilia-Romagna (1.206), Lazio (1.151).

Le principali notizie della giornata

• Nell’ultima settimana in Italia si è confermato il calo dei nuovi contagi da coronavirus, è diminuita la pressione sui reparti di terapia intensiva e ci sono stati meno morti rispetto ai sette giorni precedenti. I dati sono piuttosto chiari e dicono che la curva della terza ondata dell’epidemia è in fase calante, ma non in tutta Italia la situazione epidemiologica è sotto controllo: ne parliamo meglio nel consueto articolo del venerdì sui dati dell’epidemia in Italia nell’ultima settimana.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale