Celebripost

Va da sé che tra le persone da fotografare in settimana c’è chi è andato alla cerimonia degli Oscar: finalmente un’occasione per vedere qualcuno in ghingheri, anche se forse un po’ meno del solito. Tra quelli che valeva la pena riproporre – qui trovate le foto del red carpet, mentre qui quelle migliori della serata – ci sono Halle Berry, Laura Dern, Brad Pitt, Frances McDormand e Youh-Jung Youn. Si sono fatti notare anche Joe Biden che raccoglie un soffione per sua moglie, la faccia arrabbiata di Rafael Nadal e Boris Johnson che mangia un gelato.

