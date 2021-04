Da giugno la Spagna accetterà i turisti provenienti dall’estero in possesso di un “passaporto vaccinale”

Il segretario di stato spagnolo per il Turismo, Fernando Valdés, ha detto che a partire da giugno la Spagna accetterà i turisti dall’estero che avranno una certificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus, la guarigione dalla COVID-19 o la negatività a un tampone: in altre parole, potranno entrare nel paese i turisti che saranno in possesso di un passaporto vaccinale, anche se non è stato ancora specificato di che tipo (sia l’Unione Europea che diversi stati stanno discutendo di introdurre varie forme di questo tipo di certificazione).