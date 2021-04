Nei primi tre mesi del 2021 Netflix ha avuto 4 milioni di nuovi abbonati, un terzo in meno di quelli che aveva previsto

Nei primi tre mesi del 2021 Netflix ha avuto 4 milioni di nuovi abbonati, un terzo in meno dei 6 milioni che aveva previsto: secondo diversi giornali americani, che hanno utilizzato i dati raccolti dalla società Parrot Analytics, il motivo degli abbonamenti sotto le stime sarebbe soprattutto l’aumento della concorrenza. Sul mercato delle piattaforme streaming, Netflix competeva già con Amazon Prime Video e Hulu, ma di recente si sono aggiunti, tra i più importanti, Disney+, Apple TV+ ed HBO Max. In generale, gli abbonamenti alle piattaforme sono cresciuti nell’ultimo anno soprattutto per gli effetti della pandemia, che ha costretto le persone a passare più tempo a casa.

In tutto il mondo Netflix ha 207,6 milioni di abbonati (in Italia sono oltre 2 milioni) e attualmente ha poco più del 50 per cento di tutti gli abbonamenti alle piattaforme streaming. Con l’inizio della pandemia, nei primi tre mesi del 2020 Netflix aveva registrato 15,7 milioni di abbonamenti in più: quell’enorme crescita al momento sembra irripetibile, e le stime per il prossimo trimestre prevedono 1 milione di nuovi abbonati.