È morto il presidente del Ciad Idriss Déby, dice l’esercito ciadiano

Idriss Déby, presidente del Ciad dal 1990, è stato ucciso a causa di alcune ferite riportate mentre si trovava nei pressi di una zona di guerra, ha detto un portavoce dell’esercito ciadiano. Déby sarebbe rimasto coinvolto in scontri con il gruppo ribelle Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad, entrato in territorio ciadiano dalla Libia. Negli scorsi giorni gli scontri principali erano stati nella provincia di Kanem, a 300 chilometri a nord della capitale N’Djamena. Al momento non si hanno informazioni più precise su quello che è successo: non si sa da chi sia stato ucciso e in che modo, se la sua morte sia stata il risultato di un atto intenzionale o di un incidente.

Déby aveva 68 anni ed era appena stato rieletto presidente alle elezioni tenute l’11 aprile: aveva ottenuto quasi l’80 per cento dei voti.