I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 15 aprile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 16.974 casi positivi da coronavirus e 380 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 29.004 (855 in meno di ieri), di cui 3.417 nei reparti di terapia intensiva (73 in meno di ieri) e 25.587 negli altri reparti (782 in meno di ieri). Sono stati analizzati 186.053 tamponi molecolari e 133.580 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’8,7 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,5 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 16.168 e i morti 469.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.722), Campania (2.224), Puglia (1.867), Sicilia (1.450), Lazio (1.330).

Le principali notizie della giornata

• La Conferenza delle Regioni ha pubblicato un documento con una serie di proposte per la riapertura delle attività economiche maggiormente colpite dalle restrizioni imposte dal governo a causa della pandemia da coronavirus. Le ultime restrizioni decise dal governo scadono ufficialmente il 30 aprile, e il tema della riapertura delle attività economiche è al centro del dibattito forse più acceso di queste settimane. Le proposte riguardano i settori della ristorazione, palestre e piscine, cinema e spettacoli dal vivo. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

