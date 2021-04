Weekly Beasts

Pochi giorni fa sono stati annunciati i finalisti del Bird Photographer of the Year, concorso fotografico britannico che premia le migliori fotografie di uccelli: non è facile superare in fotogenicità pinguini surfisti, pulcinelle di mare e gufi della Lapponia, ma le immagini di animali raccolte dalle agenzie fotografiche nell’ultima settimana si difendono bene. Si sono fatti notare: un gatto che fa irruzione in un campo da baseball, una mucca fermata dalla polizia, giovani gorilla, cavalli in cielo, le zampette di un maiale, qualche panda rosso e lo sguardo di un lori lento.