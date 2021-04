Le foto di uccelli più belle dell’anno

Bird Photographer of the Year, concorso fotografico britannico che premia le migliori fotografie di uccelli, ha pubblicato una selezione delle foto finaliste di quest’anno. Il vincitore del concorso, giunto alla sua sesta edizione, verrà annunciato il prossimo primo settembre e riceverà un premio in denaro da 5mila sterline (poco meno di 6mila euro). In tutto hanno partecipato al concorso più di 22mila fotografi, provenienti da 73 paesi diversi. Qui di seguito ci sono alcune delle foto finaliste.