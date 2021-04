A Oslo è stato trovato in un appartamento il corpo di un uomo morto quasi 10 anni prima

A dicembre a Oslo, in Norvegia, è stato trovato sul pavimento di un appartamento il corpo di un uomo, tra i 60 e i 70 anni, morto quasi 10 anni prima per cause naturali. Nonostante l’uomo fosse stato sposato più volte e avesse figli, nessuno si era accorto della sua morte. I vicini di casa hanno detto di non aver notato la sua assenza perché era sempre stata una persona riservata.

La polizia ha detto che l’uomo potrebbe essere morto nell’aprile del 2011, basandosi su alcune cose trovate nell’appartamento, come un cartone di latte e una lettera. Aveva continuato a pagare le bollette, che venivano automaticamente scalate dal suo conto corrente, e fino al 2018 aveva continuato a ricevere la pensione.