I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 8 aprile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 17.221 casi positivi da coronavirus e 487 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 32.514 (485 in meno di ieri), di cui 3.663 nei reparti di terapia intensiva (20 in meno di ieri) e 28.851 negli altri reparti (465 in meno di ieri). Sono stati analizzati 208.856 tamponi molecolari e 153.306 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 7,7 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,7 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 13.708 e i morti 627.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.537), Puglia (1.974), Campania (1.933), Piemonte (1.661) e Sicilia (1.287).

Le principali notizie della giornata

• Il ministero della Salute ha stabilito che in Italia l’uso del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca sarà consigliato di preferenza alle persone con più di 60 anni di età, fascia di età in cui si sono riscontrati minori rischi – già estremamente bassi – di soffrire di eventuali problemi circolatori (trombosi). La decisione contenuta in una circolare era stata anticipata nella serata di mercoledì 7 aprile dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità e responsabile del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli. Ne parliamo in maniera più approfondita in questo articolo.



• In un’intervista al programma Omnibus sul canale La7, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha detto che il 2 giugno potrebbe essere una data per le riaperture delle strutture legate al settore turistico. Garavaglia ha detto: «In Francia dicono il 14 luglio, è la festa nazionale, negli Stati Uniti il 4 luglio… Noi avremmo il due giugno, che è un po’ prima», ma serviranno «programmazione e monitoraggio», ha sottolineato.

