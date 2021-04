È tempo di tornare a scrivere

È già arrivato il momento di pensare al prossimo anno accademico: dall’8 aprile è possibile registrarsi ai test d’ammissione dei nuovi corsi universitari della Holden, la scuola di scrittura di Torino fondata nel 1994 da Alessandro Baricco, che torneranno da ottobre 2021 alla loro forma tradizionale dopo la Special Edition 2020/2021, condizionata dall’emergenza dovuta al coronavirus.

Gli studenti potranno decidere se partecipare alle selezioni per l’accesso ad Academy, il corso di laurea triennale in scrittura e contemporary humanities, o a Original, i master biennali divisi in cinque College, oppure partecipare a entrambe e poi decidere una volta saputo l’esito dei test. La prima sessione di test, che si potrà fare online, sarà il 16 e il 17 aprile. Iscrivendosi sul sito della scuola si riceveranno via mail le istruzioni su come partecipare. Il test durerà due ore e lo studente potrà decidere quando farlo, in quei due giorni. Entro una settimana circa dallo svolgimento della prova verrà fissato un colloquio, sempre online. Nell’attesa, è possibile scaricare e usare gratuitamente Phoebe, l’assistente creativa della Holden, la prima app della scuola.

Come funziona Academy

Academy non assomiglia a un classico corso universitario in Lettere: ci si laurea allenandosi a scrivere. Si parte da un laboratorio di editing letterario e tre anni dopo si è pronti per una prova d’autore. Il percorso intrapreso conduce all’esplorazione e al perfezionamento della scrittura in tutte le sue espressioni, ripescando dalla tradizione umanistica quello che serve per interpretare il mondo di oggi e per comprenderlo nella sua complessità. Nel piano di studi, accanto agli insegnamenti più tradizionali, ci sono sette diverse discipline, ciascuna delle quali serve ad acquisire una capacità ritenuta fondamentale dalla scuola: Armonia, Design della mente, Linguaggi, Intensità, Figure, Instabilità e Sequenze.

Il triennio di Academy inizia a ottobre e prevede l’ammissione di poche decine di studenti, con età compresa tra i 18 e i 30 anni, che abbiano un diploma di scuola superiore. La frequenza è obbligatoria: per essere ammessi agli esami bisogna aver partecipato ad almeno il 70 per cento delle lezioni. Ogni anno a luglio gli studenti di Academy dovranno superare un esame che dura una settimana per passare all’anno successivo. Chi non lo supera deve interrompere il proprio percorso e non ottiene la laurea. Nel 2022 si laureeranno i primi studenti che si sono iscritti ad Academy nel 2019. Il titolo di studio vale come una laurea triennale in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (DAMS).

Come funziona Original

Original è il master biennale della Scuola Holden, diviso in cinque percorsi chiamati “College”, ognuno dedicato a un settore professionale legato alla scrittura. Quest’anno i corsi sono cinque: Scrivere, Story Design, International, Visual e Drama. Quello con la storia più lunga e da cui, in un certo senso, sono nati tutti gli altri è “Scrivere”, cioè il college in cui viene insegnato come si scrivono romanzi e racconti, ma anche reportage giornalistici.

“Story Design” (Brand Storytelling, Digital Strategy & World Building) è pensato per chi è interessato al mondo della comunicazione, e insegna a muoversi tra le piattaforme digitali. “International” è il corso in inglese dedicato a chi arriva da ogni parte del mondo e vuole imparare a scrivere romanzi e racconti, ma anche storie per il cinema: per iscriversi a questo corso il requisito fondamentale è sapere molto bene l’inglese. Per chi vuole raccontare storie attraverso immagini, fisse o in movimento, c’è “Visual” (Video Making, Video Reporting & Arts). Infine c’è “Drama”, il corso dedicato alla sceneggiatura, dove si impara a scrivere per le serie tv, il cinema e i fumetti.

Quanto costano i corsi

Sia Academy che Original costano 10mila euro all’anno. Anche per quest’anno accademico la scuola Holden ha previsto la possibilità per gli studenti di accedere a borse di studio, prestiti e bonus. Sia per Academy che per Original saranno assegnate 15 borse di studio da 5mila euro l’anno a chi ha un ISEE inferiore a 40mila euro. Per ogni sessione di test saranno messe a disposizione al massimo 2 borse di studio.

Sono inoltre previsti anche 20 prestiti da 5mila euro per ciascun anno di corso. I prestiti saranno assegnati ai primi 20 che ne faranno richiesta: a chi è interessato si consiglia di fare il prima possibile il test, perché i prestiti potrebbero esaurirsi rapidamente. È previsto anche un bonus per chi nel 2021 si diplomerà con 100 alla maturità, e si iscrive ad Academy, e per chi si è laureato con 110 e lode e si iscrive a Original: avrà uno sconto di 500 euro sulla retta del primo anno. Per studenti stranieri che vogliono iscriversi a Original c’è la possibilità di ottenere due borse speciali da 5mila euro per ciascun anno di corso, che verranno assegnate in base ai risultati delle prove di ammissione online.