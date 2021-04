I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 7 aprile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.708 casi positivi da coronavirus e 627 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 32.999 (81 in meno di ieri), di cui 3.683 nei reparti di terapia intensiva (60 in meno di ieri) e 29.316 negli altri reparti (21 in meno di ieri). Sono stati analizzati 169.172 tamponi molecolari e 170.767 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 7,1 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 1,0 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 7.767 e i morti 421.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.569), Piemonte (1.464), Campania (1.358), Puglia (1.255) e Veneto (1.111).

Le principali notizie della giornata

• Oggi, mercoledì 7 aprile, hanno riaperto molte scuole in tutta Italia in base al decreto legge approvato dal governo lo scorso primo aprile. La riapertura delle scuole in presenza varia però a seconda del colore delle regioni, ovvero della fascia di rischio epidemiologico. Le scuole sono riaperte per le lezioni in presenza fino alla prima media in tutta Italia, sia nelle regioni in zona rossa che in quelle in zona arancione (fino al 30 aprile le zone gialle verranno considerate zone arancioni); nelle zone rosse dalla seconda media in poi tutte le lezioni si svolgono a distanza, mentre nelle regioni in zona arancione le scuole aprono per la didattica in presenza per tutti gli alunni fino alla terza media. Ne parliamo meglio qui.

• In questi giorni a Ischia, Capri e Procida, le tre isole principali dell’arcipelago campano, inizia la campagna di vaccinazione di massa per proteggere tutti gli abitanti nel più breve tempo possibile, nel tentativo di limitare gli effetti dell’epidemia sulla stagione turistica. La somministrazione a tutta la popolazione è possibile grazie a un accordo speciale con la Regione Campania, che garantirà le dosi per tutti senza dover seguire i criteri delle fasce d’età, come previsto dal piano vaccinale nazionale: ma ci sono reazioni contrastanti.

