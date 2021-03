Da oggi si possono richiedere i contributi del Decreto Sostegni

tramite il canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, è possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione;

tramite un’apposita piattaforma che si trova all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”. Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.

È possibile presentare la richiesta mediante le credenziali dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) o le credenziali della CIE (Carta di Identità Elettronica) o le credenziali Entratel/Fisconline o, ancora, mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS): se la richiesta è effettuata da un intermediario, questo dovrà scegliere l’utenza di lavoro (opzione “Delega diretta”).

In seguito si deve cliccare sul link “Servizi per compilare e trasmettere l’istanza” della sezione “Contributo a Fondo Perduto”, nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”. Infine bisogna cliccare sul link “Compila e invia l’istanza per il contributo” o “Compila e invia la rinuncia all’istanza trasmessa”, inserire le informazioni dell’istanza e cliccare sul tasto “Invia istanza”.

Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia delle Entrate effettuerà delle verifiche e darà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In caso di esito positivo, l’Agenzia comunicherà l’avvenuto pagamento del contributo.

– Leggi anche: Cosa c’è nel “Decreto Sostegni”

La soglia massima di fatturato per ottenere gli indennizzi è stata innalzata a 10 milioni di euro: andranno da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche (2.000 per le persone giuridiche) fino a un massimo di 150mila euro. Il calcolo dell’indennizzo sarà basato sulla perdita media mensile tra il 2020 e il 2019. A questa perdita media mensile si applicheranno 5 fasce di indennizzo in base al fatturato: 60 per cento di indennizzo per le imprese fino a 100mila euro di fatturato, 50 per cento tra 100mila e 400mila euro, 40 per cento tra 400mila e un milione, 30 per cento tra 1 e 5 milioni, e 20 per cento tra 5 e 10 milioni.